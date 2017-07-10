В митинге оппозиции в Турции приняли участие около 1.6 млн людей

В заключительном митинге оппозиции после организованного лидером Республиканской народной партии Турции Кемалем Кылычдароглу «Шествия справедливости» приняли участие около 1.6 млн людей. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет», ссылаясь на слова руководителя фракции этой партии Озгюра Озеля.

Шествие, начатое 15-го июня в Анкаре, завершилось 9-го июля в Стамбуле, на площади Малтепе. За эти дни Кылычдароглу и его сторонники прошли 436 км.

Примечательно, что официальные источники сообщили, что в митинге принимали участие 175 тысяч человве.

Лидер турецкой оппозиционной Республиканской партии кемалистов Кемал Кылычдароглу заявил, что с 15-го июня они начинают шествие протеста от Анкары до Стамбула, где находится тюрьма Малтепе (расстояние между Анкарой и Стамбулом – 352 км, по трассе – 458 км), оно продлится 28 дней. По пути участники будут ночевать в палатках.

В ответ губернская управа Анкары сообщила, что шествие может быть проведено с ограниченным числом участников – исходя из соображений безопасности.

Перед шествием лидер турецкой оппозиционной Республиканской партии кемалистов Кемал Кылычдароглу выступил с заявлением, в котором сказал, что они желают жить в мире. «Мы не хотим, чтобы в тюрьмах томились журналисты и учителя. Мы не хотим жить в стране, где нет справедливости. Это причинает нам боль, и надо все это прекратить. Если за это надо будет заплатить, то пусть пострадаю я. Сейчас я шагаю, и это не закончится. Нож уже дошел до кости. Мы говорим – довольно! Мы хотим в стране демократии и свободы. Наше шествие продолжится до тех пор, пока этого не будет»,- сказал он.

Лидер турецкой оппозиционной Республиканской партии кемалистов Кемал Кылычдароглу заявил, что их акция не признает партийности. «Пусть мир узнает – мы против диктаторского режима в нашей стране»,- сказал он. В руках у участников шествия плакаты с надписью «Справедливость».

Уголовное дело против Эниса Бербероглу было возбуждено по обвинению его в «разглашении государственной тайны и распространении сведений с целью шпионажа», «сознательной помощи гюленовцам». Сказано, что он передавал сведения о грузовиках главреду газеты «Джумхурриет» Джану Дюндару. 14-го июня его приговорили к лишению свободы сроком на 25 лет и арестовали прямо в зале суда. Колумнист издания Cumhurriyet Джан Дюндар и анкарский корреспондент той же газеты Эрдем Гюль были арестованы еще в ноябре 2015 года за публикацию скандальной статьи о поставках боевикам ИГИЛ оружия со стороны СНБ Турции.

Дюндар был прговорен к 5 годам 10 месяцам тюремного заключения, Гюль – к 5 годам тюремного заключения. За несколько часов до оглашения приговора на Дюндара было совершено покушение.

Журналисты опротестовали этот приговор, и КС Турции решил, что при судебном преследовании журналистов были нарушены конституционные нормы свободы прессы и информации. Журналисты были освобождены.

Сейчас Дюндар, расследование в отношении которого продолжается, с июня 2016 года проживает в Германии – исходя из соображений личной безопасности.