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Сирия поздравила Ирак с победой над террористами в Мосуле


Разгром террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Мосуле является "большой победой сынов иракского народа". Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении МИД Сирии, распространенном в понедельник агентством SANA.

"Сирия поздравляет правительство Ирака, его армию и народное ополчение с этим успехом и подчеркивает важность сотрудничества вооруженных сил двух братских государств для уничтожения остатков банд ИГ", - говорится в документе.


 

 



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