Сирия поздравила Ирак с победой над террористами в Мосуле

Разгром террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Мосуле является "большой победой сынов иракского народа". Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении МИД Сирии, распространенном в понедельник агентством SANA.

"Сирия поздравляет правительство Ирака, его армию и народное ополчение с этим успехом и подчеркивает важность сотрудничества вооруженных сил двух братских государств для уничтожения остатков банд ИГ", - говорится в документе.



