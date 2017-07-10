В Индии число погибших от ударов молний увеличилось до 26

Число погибших от ударов молний в штате Бихар на севере Индии возросло до 26 человек, сообщает агентство IANS со ссылкой на представителя департамента реагирования на чрезвычайные ситуации штата Анирудха Кумара.Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о 19 погибших от ударов молний в штатах Уттар-Прадеш и Бихар.

По данным агентства, среди погибших есть женщины и дети. Более 10 человек пострадали.

В Индии достаточно высокая смертность от ударов молний, большая часть смертельных случаев приходится на сезон дождей. Так, в конце июня 2016 года в Бихаре от ударов молний за сутки погибли 56 человек.