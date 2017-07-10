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Эрдоган принял госсекретаря США Рекса Тиллерсона


Президент  Турции Эрдоган принял в своем дворце «Тарабия» в Стамбуле госсекретаря США Рекса Тиллерсона.  Как передает «Арменпресс», об этом сказано на сайте президента Турции Эрдогана.

Повестка обсуждений не указывается.

Ранее состоялась встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона с министром ИД Турции Чавушглу. Визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона проходил в рамках 22-го всемирного нефтяного конгресса в Стамбуле.

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