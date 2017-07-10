В Китае из-за дождей более 80 человек погибли или пропали без вести

По меньшей мере 83 человека погибли или пропали без вести в провинции Хунань на юго-востоке Китая из-за наводнений, вызванных продолжительными ливневыми дождями, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.



Как отмечает агентство, 28 человек погребены под завалами из-за оползней, 13 унесены сильными паводками, 22 погибли при обрушении зданий, четверо утонули, еще 16 погибли по другим причинам или пропали без вести. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Проливные дожди, начавшиеся с 22 июня, затронули более 12 миллионов жителей, отмечает агентство, сообщая, что более 1,6 миллиона человек были эвакуированы, еще порядка 470 тысяч нуждаются в срочной помощи. Стихия разрушила 53 тысячи домов и повредила еще порядка 350 тысяч строений.

Более 52 тысяч военных, сотрудников полиции и служб спасения задействованы в спасательных операциях.