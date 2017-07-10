К своему 20-летию «СИСТЕМА ИДЕАЛ» посетила детей в приграничной общине Чинари

К своему 20-летию «СИСТЕМА ИДЕАЛ» продолжает серию благотворительных акций: на этот раз она посетила детей в приграничной общине Чинари.

Детям из детсада и школы в Чинари коллектив компании «СИСТЕМА ИДЕАЛ» передал одежду, игрушки, предметы обихода.

Дети были рады подаркам. В благотворительных акциях компании «СИСТЕМА ИДЕАЛ» принимают участие сотрудники компании в различных областях Армении, а также посетители и клиенты, которые присоеднились к компании «СИСТЕМА ИДЕАЛ» в их благотворительных акциях.