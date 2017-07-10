Друг сына президента Турции Эрдогана назначен директором государственного телеканала TRT

Друг сына президента Турции Эрдогана – Билала Эрдогана, Ибрагим Эрен назначен директором государственного телеканала TRT. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

Примечательно то, что предыдущий директор государственного телеканала TRT Шенол Гёкан ушел с должности, заявив, что подвергается давлению властей.

Ибрагим Эрен является другом сына президента Турции Эрдогана – Билала Эрдогана, с которым они учились в религиозной школе имам-хатип.