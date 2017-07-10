«Бенфика» может пригласить Ваана Бичахчяна

Португальская «Бенфика» может пригласить в свой состав Ваана Бичахчяна. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Record.

Ранее стало известно, что португальская «Бенфика» заинтересована в услугах полузащитника молодежной сборной Армении и гюмрийского «Ширака» Ваана Бичахчяна. Лиссабонский клуб ждал, когда футболисту исполнится 18 лет, после чего не будет проблем с его трансфером . Бичахчяну 9 июля 2017 года исполнилось 18 лет.

«Бенфика» соответствует всем требованиям. В Армении не сомневаются, что у Бичахчяна есть все возможности стать вторым Мхитаряном, так что мы должны быть осторожными», - отметил агент Бичахчяна.