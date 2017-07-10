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ПА ОБСЕ призвала сопредседателей Минской группы ОБСЕ удвоить усилия по урегулированию карабахского конфликта


ПА ОБСЕ сожалеет по поводу отсутствия прогресса в мирном процессе  по урегулированию карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается в декларации, принятой по итогам 26-й сессии ПА ОБСЕ в Минске.

ПА ОБСЕ выражает озабоченность по поводу эскалации напряжения, которся сопровождается человеческими жертвами и призывает стороны безотлагательно начать предметные переговоры по урегулированию карабахского конфликта.

ПА ОБСЕ призвала сопредседателей Минской группы ОБСЕ удвоить усилия по урегулированию карабахского конфликта.

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