ПА ОБСЕ сожалеет по поводу отсутствия прогресса в мирном процессе по урегулированию карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается в декларации, принятой по итогам 26-й сессии ПА ОБСЕ в Минске.

ПА ОБСЕ выражает озабоченность по поводу эскалации напряжения, которся сопровождается человеческими жертвами и призывает стороны безотлагательно начать предметные переговоры по урегулированию карабахского конфликта.

ПА ОБСЕ призвала сопредседателей Минской группы ОБСЕ удвоить усилия по урегулированию карабахского конфликта.