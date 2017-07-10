Несколько тысяч жителей Калифорнии эвакуированы из-за природных пожаров

Несколько тысяч жителей Калифорнии были эвакуированы из-за крупных природных пожаров, бушующих на протяжении трех дней в нескольких регионах штата. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press.

По его данным, в районе у подножия горной системы Сьерра-Невада, расположенном примерно в 100 км к северу от города Сакраменто на севере штата, свыше 4 тыс. человек уже эвакуированы, еще около 7,4 тыс. жителей сказано готовиться покинуть свои дома. По словам представителя калифорнийского департамента лесного хозяйства, огонь бушует на площади около 20 кв. км и уничтожил уже по меньшей мере 10 построек.

В то же время в одной из долин, расположенных к востоку от Санта-Барбары в южной части Калифорнии, из-за пожаров эвакуированы около 3,6 тыс. человек. Это коснулось в том числе сотен отдыхающих, расположившихся на кемпинг в этом районе.



