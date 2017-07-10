В НС Армении продолжается обсуждения доклада о деятельности генеральной прокуратуры Армении за 2016 год:Прямой эфир

В НС Армении продолжается внеочередное заседание, созванное депутатами НС Армении. Как передает «Арменпресс», продолжается обсуждения доклада о деятельности генеральной прокуратуры Армении за 2016 год, начатое на заседании 7-го июля.

После чего начнется заслушание доклада о деятельности ЦИК Армении, который представит председатель ЦИК Армении Тигран Мукучян.

Последний вопрос повестки – доклад Зашитника прав человека Армении Армана Татояна.