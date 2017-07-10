В рамках 22-го всемирного нефтяного конгресса в Стамбуле состоялась встреча президентов Турции Эрдогана и Азербайджана - Алиева. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на РИА-Новости, об этом сказано на сайте президента Азербайджана.

В ходе встречи, среди прочих, Эрдоган и Алиев говорили в Стамбуле о карабахском конфликте. Президент Турции Эрдоган в очередной раз выразил поддержку «младшему брату», выразив мнение о том, что конфликт должен быть урегулирован в согласии с принципом «территориальной целостностыи Азербайджана».

Президенты отметили, что «Турция и Азербайджан со всех вопросах стоят рядом, плечом к плечу».