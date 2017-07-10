С представителями общественности были обсуждены возможности www.e-draft.am

7-го июля в клубе «Статья 3» замминистра юстиции Армении Сурен Крмоян встретился с представителями общественности, которым представил возможности сайта www.e-draft.am Министерства юстиции Армении, на котором публикуются пущенные в оборот законопроекты, разработанные в Министерстве. Как сказал замминистра юстиции Армении Сурен Крмоян, этот сайт позволяет гражданам стать непосредственными участниками законотворческого процесса. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.

По его словам, законопроекты как минимум в течение 15 дней остаются на сайте в доступе для общественного обсуждения, причем, замечания граждан никоим образом не редактируются. Как сказал замминистра юстиции Армении Сурен Крмоян, сейчас в процеессе принятия законопроектов со стороны правительства Армении внесены соответствующие измененяи, и если законопроект не прошел общественного обсуждения, его могут вернуть на сайт www.e-draft.am для оного.

По его словам, статистика показывает непрерывный рост посещаемости сайта, по показателям июня сайт посетило է 13.556 пользователей сети: среди лидеров размещения законопроектов – Министерство финансов Армении, Министерство экологии Армении, Министерство юстиции Армении.

В заключение замминистра юстиции Армении Сурен Крмоян призвал представителей гражданского общества регистрироваться на сайте www.e-draft.am , воспользоваться этим инструментом электронной демократии и активно принимать участие в разработке законодательства в интересующих их областях.

В конце встречи был показан видеоролик, рассказывающий о возможностях сайта www.e-draft.am и его целях.