Торжественная церемония открытия кинофестиваля «Золотой абрикос» стартовала видеороликом, посвященным памяти Рубена Геворкянца
Торжественная церемония открытия кинофестиваля стартовала небольшим видеороликом, посвященным памяти недавно скончавшегося главы Союза кинематографистов Армении Рубена Геворкянца. Как передает «Арменпресс», церемония открытия XIV международного кинофестиваля «Золотой абрикос» состоялась в воскресенье в Ереване.
Непосредственно перед открытием кинофестиваля прошла традиционная церемония освящения абрикосов, которая в этом году была организована в столичной церкви Святой Анны.
Первым фильмом, показанным в рамках кинофестиваля стал немой фильм Амо Бекназаряна "Хаспуш", которому в этом году исполнилось 90 лет.
В свою очередь министр культуры Армении Армен Амирян подчеркнул, что в предстоящие дни жители столицы смогут ознакомиться с лучшими фильмами, снятыми в разных странах мира.
"Правительство Армении обращает особое внимание на развитие кино. Мы разработали закон "О кино" и пытаемся привлечь частных инвесторов к созданию фильмов и приобретению современной техники. Мы инвестируем в Армению новые образовательные программы и уверены, что инициативы, которые реализовало правительство Армении, сделают нашу республику очень привлекательной для всех кинопроизводителей мира", - отметил Амирян.
Он выразил уверенность, что в деле продвижения представляемой ими модели капитализации культуры кино будет играть важнейшую роль.
"Кино станет паровозом из фильма братьев Люмьер, который потянет за собой всю культуру", - сказал Амирян.
Как отметил директор и учредитель кинофестиваля Арутюн Хачатрян, в этом году акцент мероприятия поставлен на качестве фильмов.
"Развитие армянского кино сегодня очень важно для нас. В этом году мы отказались от артистических атрибутов - звезд, мишуры и отдали предпочтение показу лучших мировых фильмов, начиная от картин Каннского до лауреатов Берлинского и Венецианского кинофестивалей", - добавил Хачатрян.
По его словам, членами жюри кинофестиваля являются международные киноэксперты, среди которых есть довольно известные люди.
"Также важной составляющей является город, в котором проводится кинофестиваль, его гостеприимство и кинолюбители", - подчеркнул Хачатрян.
XIV Международный кинофестиваль «Золотой абрикос» открылся накануне, 9 июля, в столице Армении Ереване со ставшей традиционной церемонии освящения абрикосов.
Открытие кинофестиваля ознаменовалось также увековечением имен трех выдающихся армянских кинодеятелей – Фрунзе Довлатяна, Сергея Исраеляна и Юрия Ерзнкяна – на Площади Азнавура в Ереване.
Торжественное открытие кинофестиваля, который в этом году проходит под девизом «Перекресток культур и цивилизаций», состоялось вечером 9 июля в кинотеатре «Москва» – показом фильма Амо Бекназаряна «Хас-Пуш», который был снят в 1927 году.Четырнадцатый международный кинофестиваль «Золотой абрикос» в этом году пройдёт в Ереване с 9 по 16 июля. В этом году на участие в кинофестивале поступило 1100 заявок из 96 стран. В конкурсной и внеконкурсной программах «Золотого абрикоса» будет представлено более ста фильмов.