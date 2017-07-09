XIV Международный кинофестиваль «Золотой абрикос» покажет в Армении лучшие фильмы

Международный кинофестиваль «Золотой абрикос» играет большую роль в развитии современной армянской цивилизации. Он делает нашу страну узнаваемой на международной арене. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор и учредитель кинофестиваля Арутюн Хачатрян.

«В этом году мы отказались от артистических атрибутов - звезд, мишуры и отдали предпочтение показу лучших мировых фильмов, начиная от картин Каннского до лауреатов Берлинского и Венецианского кинофестивалей»,- сказал директор и учредитель кинофестиваля Арутюн Хачатрян.

Давний партнер кинофестиваля, директор компании «МТС Армения» Ральф Йирикян выразил свою радость по поводу столь знаменательного события.

Международный кинофестиваль «Золотой абрикос» играет большую роль в развитии современной армянской цивилизации. Он делает нашу страну узнаваемой на международной арене, и мы с удовольствием помогаем этому»,- сказал директор компании «МТС Армения» Ральф Йирикян.

XIV Международный кинофестиваль «Золотой абрикос» открылся накануне, 9 июля, в столице Армении Ереване со ставшей традиционной церемонии освящения абрикосов.

Открытие кинофестиваля ознаменовалось также увековечением имен трех выдающихся армянских кинодеятелей – Фрунзе Довлатяна, Сергея Исраеляна и Юрия Ерзнкяна – на Площади Азнавура в Ереване.

Торжественное открытие кинофестиваля, который в этом году проходит под девизом «Перекресток культур и цивилизаций», состоялось вечером 9 июля в кинотеатре «Москва» – показом фильма Амо Бекназаряна «Хас-Пуш», который был снят в 1927 году.

Четырнадцатый международный кинофестиваль «Золотой абрикос» в этом году пройдёт в Ереване с 9 по 16 июля. В этом году на участие в кинофестивале поступило 1100 заявок из 96 стран. В конкурсной и внеконкурсной программах «Золотого абрикоса» будет представлено более ста фильмов.