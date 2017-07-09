Жертвами ливневых дождей в Центральном Китае стали 67 человек

Жертвами ливневых дождей в провинции Хунань с конца июня стали 67 человек, еще 16 погибли или пропали без вести. Об этом сообщает в воскресенье агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные провинциального правительства.

Проливные дожди привели к наводнениям, сходам оползней и разрушениям жилых строений в провинции, где от удара стихии в той или иной степени пострадали свыше 12 млн человек. Как передает “Арменпресс” со ссылкой на ТАСС, экстренными службами за указанный период из наиболее пострадавших районов были эвакуированы более 1,62 млн жителей, еще около 470 тыс. нуждаются в срочной помощи.

Ливни разрушили в провинции 53 тыс. жилых домов, еще около 68 тыс. получили серьезные повреждения. Дожди привели к разливу местных рек и сильнейшим за последние несколько десятилетий наводнениям. В пострадавших районах в спасательных работах принимают участие более 52 тыс. военнослужащих, полицейских, пожарных и представителей местных властей. В зоны бедствия направляются предметы первой необходимости.

Мощные ливни с конца июня нанесли ущерб также многим южным, юго-западным и восточным провинциям Китая.