Премьер Ирака объявил о победе над ИГ в Мосуле

Главнокомандующий иракскими вооруженными силами премьер-министр Хейдар аль-Абади поздравил в воскресенье Ирак и граждан республики с "большой победой" в Мосуле. Об этом сообщила канцелярия иракского премьера.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, в заявлении отмечается, ЧТО аль-Абади прибыл в "освобожденный Мосул", чтобы поздравить правительственные силы Ирака с победой над террористической группировкой "Исламское государство" в главном оплоте террористов - Мосуле.