Телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" (Франция, Германия, Украина, Россия) готовится, но ясности по его срокам пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, телефонный разговор "четверки" на повестке дня. Он готовится, но пока нет ясности по срокам", - сказал он в воскресенье "Интерфаксу".

Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, в воскресенье президент Украины Петр Порошенко заявил, что такой телефонный разговор может состояться в июле, после чего может состояться личная встреча лидеров "четверки".