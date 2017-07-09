Президент и премьер-министр России выразили соболезнования связи с кончиной народного художника СССР Ильи Глазунова

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев выразили соболезнования родным народного художника СССР Ильи Глазунова, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

Советский и российский художник-живописец, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народный художник СССР Илья Глазунов скончался в Москве на 88-м году жизни, сообщила ТАСС сообщила его супруга Инесса Орлова.

