Открытие XIV международного кинофестиваля «Золотой  абрикос» было  ознаменовано традиционной  церемонией  освящения  абрикоса

Открытие XIV международного кинофестиваля «Золотой абрикос» ознаменовано традиционной и важной церемонией освящения абрикоса, состоявшейся 9 июля.

Как в прошлом, так и в этом году, обряд освящения прошел в церкви Св.Анны. прекрасным музыкальным фоном стало выступление церковного хора под управлением отца Андраника.

Присутствовали организаторы фестиваля, гости, представители СМИ.

«Для меня очень важна эта церемония, поскольку она стала одним из знаковых для Армении событий. Думаю, демонстрация зарубежных фильмов в Армении – одна из лучших форм представления нашей страны, нашей культуры и традиций всему миру. Фестиваль сполна справляется с этой задачей. Замечательно, что фестиваль открывается столь прекрасным ритуалом – освящением абрикоса», - как передает Арменпресс, сказал гость фестиваля, новоназначенный директор Общественного радио Марк Григорян.

«Надеюсь, нам не трудно будет отметить самые достойные фильмы, ибо все отобранные на фестиваль ленты интересны и хороши. Думаю, увидим мощные работы», - сказал председатель жюри конкурсной программы «Армянская панорама», кинорежиссер Давид Сафарян.

Красивый обряд освящения солнечного плода с восторгом был принят гостями. Участники хора после освящения раздавали абрикосы гостям и вообще всем прохожим, желая им удачного и приятного дня.

Международный кинофестиваль «Золотой абрикос» в Ереване – одно из крупнейших событий в культурной жизни страны. Основан в 2004г. Фондом развития кино, Ассоциацией киноведов и кинокритиков Армении. Основателями Международного кинофестиваля «Золотой абрикос» являются генеральный директор, кинорежиссер Арутюн Хачатрян, директор программ, кинокритик Микаел Стамболцян и художественный директор, кинокритик Сусанна Арутюнян.

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