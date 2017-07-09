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Эдвард Налбандян посетит Вену


Министр ИД РА Эдвард Налбандян 11 июля посетит Вену с целью участия в неофициальной встрече глав  внешнеполитических ведомств стран-участниц  ОБСЕ.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА.



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