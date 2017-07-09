Эдвард Налбандян посетит Вену

Министр ИД РА Эдвард Налбандян 11 июля посетит Вену с целью участия в неофициальной встрече глав внешнеполитических ведомств стран-участниц ОБСЕ.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА.