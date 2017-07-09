Время в Ереване: 11:07:36,   9 Июль

Температура  воздуха повысится на 2-3 градуса


10 июля в  северных районах, а 12-13 июля – в восточных, в вечерние  часы ожидается кратковременный дождь и гроза, в  отдельных районах  возможен град. 11 и 14 июля погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с. Во время  грозы возможно усиление  ветра до 15-20 м/с.

10  июля температура воздуха повысится на 2-3 градуса, затем на столько же  градусов понизится.

10-12 и 14 июля в  Ереване ожидается погода без осадков. 13 июля в  разных районах города ожидается  кратковременный дождь и гроза, возможно усиление  ветра  до 17-19 м/с.



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