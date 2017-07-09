10 июля в северных районах, а 12-13 июля – в восточных, в вечерние часы ожидается кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах возможен град. 11 и 14 июля погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с. Во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

10 июля температура воздуха повысится на 2-3 градуса, затем на столько же градусов понизится.

10-12 и 14 июля в Ереване ожидается погода без осадков. 13 июля в разных районах города ожидается кратковременный дождь и гроза, возможно усиление ветра до 17-19 м/с.