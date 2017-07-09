Ушел из жизни известный блогер Антон Носик

Известный блогер Антон Носик умер на 52-м году жизни. Об этом сообщил блогер Илья Варламов. Смерть наступила в районе двух часов ночи. Другие подробности пока не приводятся. Информацию о смерти подтвердил член совета директоров газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев. Об этом передает Арменпресс, со ссылкой на РИА Новости.

Антон Носик принял участие в международном форуме блогеров, который проходил в Арцахе 19-21-го марта 2017 года с участием около 30 блогеров из 11 стран мира. Одной из главных тем, затрагиваемых на форуме, стала экстрадиция блогера с российским и израильским гражданством Александра Лапшина из Беларуси в Азербайджан. Он оказался в черном списке Азербайджана из-за посещения Арцаха. С 2011 года Алекскандр Лапшин включен в черный список Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха в апреле 2011, октябре 2012 и июне 2016 года, а также за критику политики азербайджанских властей в своем блоге.