Фильм «Жизнь и борьба» представлен на кинофестиваль «Золотой  абрикос»

Первая часть фильма «Жизнь и борьба» (2016) представлена в конкурсной программе «Армянская панорама» XIV международного кинофестиваля «Золотой абрикос», который начнется 9 июля.

«Жизнь и борьба» рассказывает о тех годах, когда страна вдруг превратилась в какую-то другую страну, ценности, которые нам внушались с детства, исчезли в мгновение ока», - как передает Арменпресс, сказал продюсер фильма Карен Казарян.

Во второй части фильма снялась талантливая актриса Нарине Григорян, которая отметила, что о фильме говорит тот факт, что многие выражения быстро разошлись на цитаты. «Это очень радует, когда кино оказывает такое воздействие», - сказала она.

Исполнитель главной роли Самвел Тадевосян сказал, что высоко ценит работу режиссера.

«Хорошо, когда рядом такая крепкая опора. Умение быть смелым, умение слушать и слышать – все это множит результативность работы», - сказал он.

Фильм «Жизнь и борьба» удостоен премии «Анаит» - как лучший фильм года. Лучшим актером года назван Самвел Тадевосян, лучшим оператором – Ваагн Тер-Акопян.

Герои фильма – четыре школьных друга – Тигран, Левон, Армен и Эдуард. Двоих судьба бросает в Арцах, где они героически защищают родную землю. Темы войны и любви развиваются параллельно. Режиссер фильма – Мгер Мкртчян.