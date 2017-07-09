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Фильм «Жизнь и борьба» представлен на кинофестиваль «Золотой  абрикос»


Первая часть фильма «Жизнь и борьба» (2016) представлена в  конкурсной  программе «Армянская панорама» XIV международного кинофестиваля «Золотой  абрикос», который начнется 9 июля. 

«Жизнь и борьба» рассказывает о тех годах, когда страна вдруг превратилась в  какую-то другую страну, ценности, которые  нам внушались с детства, исчезли в  мгновение ока», - как  передает Арменпресс, сказал продюсер фильма  Карен Казарян.

Во второй  части  фильма  снялась талантливая актриса Нарине Григорян, которая отметила, что о фильме  говорит тот факт, что многие  выражения  быстро разошлись на цитаты. «Это очень радует, когда кино оказывает такое  воздействие», - сказала она. 

Исполнитель главной  роли Самвел Тадевосян сказал, что высоко ценит работу  режиссера.

«Хорошо, когда рядом такая крепкая опора. Умение  быть смелым, умение  слушать и слышать – все  это множит  результативность работы», - сказал он.

Фильм «Жизнь и борьба» удостоен премии «Анаит» - как  лучший  фильм года. Лучшим  актером года назван Самвел Тадевосян, лучшим оператором – Ваагн Тер-Акопян.

Герои фильма – четыре  школьных друга – Тигран, Левон, Армен и Эдуард. Двоих судьба  бросает в  Арцах, где  они героически защищают родную землю. Темы  войны  и любви развиваются  параллельно. Режиссер фильма – Мгер Мкртчян.



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