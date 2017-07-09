70-летний  юбилей Заслуженного дирижера Геворка Мурадяна будет отмечен концертом

По случаю 70-летия художественного руководителя и главного дирижера Арцахского государственного камерного оркестра, Заслуженного дирижера НКР Геворка Мурадяна в к/зале им. Арама Хачатуряна состоится большой концерт. Концерт пройдет в рамках Международного конкурса «Армения».

В концерте примет участие и Государственный филармонический оркестр Армении, которым будет руководить сам юбиляр. Солистка – Наре Аргаманян (фортепьяно).

В беседе с Арменпресс дирижер сказал, что счастлив выступать с прославленным коллективом. «В программе концерта – выдающиеся армянские композиторы Арам Хачатурян, Арно Бабаджанян, Эдгар Ованисян и др. Прозвучат также великолепные произведения Рихарда Вагнера, Алексея Шора и других зарубежных композиторов».

Дирижер выступал в разных странах, и о каждой у него особые воспоминания. «Любая страна – как цветок, соберешь их – получится великолепный букет. Учился я в Вене, и потому Австрия мне особенно дорога. Но не могу не отметить Германию, где я выступал, Норвегию, Грецию».

Он с гордостью отмечает, что был первым и последним руководителем Филармонического хора Армении, в репертуаре которого были лучшие хоровые произведения всемирно известных композиторов.

Геворк Мурадян родился в Ереване. В 1973г. окончил Консерваторию им. Комитаса. Учился в аспирантуре Музыкальной академии Вены.

В 1974-1990 гг. был дирижером Симфонического оркестра Гостелерадио Армении. В 1991г. был дирижером Ереванского симфонического оркестра, в 1995-м – худ/руководителем и дирижером Филармонического хора. С 2004г. является худ/руководителем и главным дирижером Арцахского государственного камерного оркестра.

Под его руководством оркестр исполнял реквиемы Моцарта, Верди, Берлиоза, Брамса, Форе, оратория Генделя «Мессия», 9-ю симфонию Бетховена, кантату «Кармина Бурана» Карла Орфа, произведения армянских композиторов.

Руководил концертами духовной музыки Государственного симфонического оркестра Армении. Работал с хорами церкви Св.Геворка и Первопрестола Св.Эчмиадзина. Преподавал на кафедре оперной подготовки ереванской Консерватории. Выступал с концертами Германии, Австрии, Франции, Италии и др.

Геворк Мурадян – лауреат V Всесоюзного конкурса дирижеров.