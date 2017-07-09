Время в Ереване: 11:07:36,   9 Июль

70-летний  юбилей Заслуженного дирижера Геворка Мурадяна будет отмечен концертом


По случаю 70-летия художественного руководителя  и главного дирижера  Арцахского государственного камерного оркестра, Заслуженного дирижера НКР  Геворка Мурадяна в к/зале им. Арама Хачатуряна состоится большой  концерт. Концерт пройдет в рамках  Международного конкурса  «Армения».

В концерте  примет участие  и Государственный филармонический оркестр Армении, которым будет руководить сам юбиляр. Солистка – Наре Аргаманян (фортепьяно).

В  беседе  с Арменпресс дирижер сказал, что счастлив выступать с прославленным коллективом.  «В программе концерта – выдающиеся армянские  композиторы  Арам Хачатурян, Арно Бабаджанян, Эдгар Ованисян и др. Прозвучат также великолепные  произведения Рихарда Вагнера, Алексея  Шора и других зарубежных композиторов».  

Дирижер выступал в разных странах, и о каждой  у  него особые  воспоминания. «Любая страна – как  цветок, соберешь их – получится великолепный  букет. Учился я в Вене, и потому  Австрия  мне  особенно дорога. Но не могу  не  отметить Германию, где  я  выступал, Норвегию, Грецию».

Он с гордостью отмечает, что был первым и последним  руководителем Филармонического хора  Армении, в  репертуаре  которого были  лучшие хоровые  произведения всемирно известных композиторов. 

Геворк  Мурадян родился в Ереване. В 1973г. окончил Консерваторию им. Комитаса. Учился в аспирантуре Музыкальной  академии Вены.

В 1974-1990 гг. был дирижером Симфонического оркестра Гостелерадио Армении. В 1991г. был дирижером Ереванского симфонического оркестра, в 1995-м – худ/руководителем и дирижером Филармонического хора. С 2004г. является худ/руководителем и главным дирижером Арцахского государственного камерного оркестра.

Под его руководством оркестр исполнял реквиемы Моцарта, Верди, Берлиоза, Брамса, Форе, оратория Генделя «Мессия», 9-ю симфонию Бетховена, кантату  «Кармина Бурана» Карла  Орфа, произведения  армянских композиторов.

Руководил концертами духовной  музыки Государственного симфонического оркестра  Армении. Работал с хорами церкви Св.Геворка и Первопрестола Св.Эчмиадзина. Преподавал на кафедре  оперной подготовки ереванской Консерватории. Выступал с концертами Германии, Австрии, Франции, Италии и др.

Геворк Мурадян – лауреат V Всесоюзного конкурса дирижеров. 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации