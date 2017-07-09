Премьер-министр РА  предлагает внедрить в  укрупненных общинах культуру управления бюджета – совещание  в Котайкской  области

На состоявшемся в Котайкской области совещании под председательством премьер-министра РА Карена Карапетяна, рассматривались текущие результаты и перспективные программы развития области и общин.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, представив проделанную работу по социально-экономическому развитию области и макроэкономические показатели, губернатор области Карапет Галоян отметил, что в ВВП республики дола области составляет около 7%. Объем промышленной продукции составляет 138 млрд 485 млн др., а валовой продукт - 61 млрд 300 млн др. Одним из основных перспективных направлений развития области является сельское хозяйство: 61 га тепличного хозяйства, 712 га интенсивного садоводства, из них 26 га – по новейшим технологиям. До конца года планируется основать еще 30 га теплиц и 200 га садов. Еще один приоритете – туризм. В области действуют более 75 гостиниц и комплексы для организации отдыха.

В правительство представлено 16 инвестиционных программ на 9 млрд 100 млн др. одобрения правительства удостоились 11 программ на 7 млрд 600 млн др. Из них в ходе производства проект ЗАО «Грин Фармер» по строительству тепличного хозяйства в Раздане , 10 проектов – в стадии обсуждения. На 1 млрд 500 млн др. инвестиций вложено в строительство солнечной установки на 1 МВт. В 2017г. намечено укрупнение общин: будет сформировано 6 общин вместо 31. Губернатор Галоян представил также обстановку с уборкой мусора - в рамках программы «Чистая Армения».

Премьер отметил важность в любой программе создание рабочих мест, привлечения инвестиций и улучшение бизнес-среды. Относительно собственных общинных доходов премьер сказал:

«Исследования показали, что в плане сбора собственных доходов по республике у нас большая брешь. И в результате укрупнения общин эта проблема становится актуальной. Мы разработали также способ распределения собственных доходов. Нам надо прийти к одной формуле распределения общинных расходов, управления финансовыми потоками. Мы должны внедрить в укрупненных общинах культуру управления бюджета».

Губернатор доложил, что в этом году почти во всех общинах наблюдается рост сбора доходов – в целом на 20-30%. Карен Карапетян поручил разработать и представить в правительство ожидаемые сборы и распределения доходов по общинам.

Затем с докладами выступили ответственные Котайкской области за сферы здравоохранения, образования, экологии и др.

Премьер обратился к с/хозяйственным программам, субсидируемым государством. По его словам, расчеты показали достаточно большой рост ВВП. «Бизнесмен должен общинная власть и правительство рядом. В Этом случае эффект будет мультипликативным», - сказал Карен Карпетян.

Относительно реформ в сфере здравоохранения глава правительства сказал: «Мы должны быть рядом с неимущим, но до окончательного формирования системы решено: со следующего года при распределении госзаказов будет учитываться показатель по медучреждениям – какая из них привлекла больше финансов из иных источников».

Что касается образования, то глава правительства подчеркнул, что оптимизация и сокращения – не самоцель: «Наша цель – создание качественной образовательной системы. До конца года будет создана система оплаты учителей».

Карену Карапетяну были доложены результаты бизнес-деятельности промышленных предприятий области на первое полугодие 2017г. отмечен рост производства эл/энергии и обрабатывающих производств (напитки, продукты питания и др.). по сравнению с прошлогодними показателями за тот же период отмеен рост объема продукции почти в 2 раза.

Перспективным в области является развитие диверсификация промышленных отраслей – металлообработка, обработка драгоценных камней, легкой, пищевой и горнорудной промышленности, возобновляемая эл/энергия, рыбоводство, туризм.

Подводя итоги совещания, премьер отметил, что в конце года правительство оценит работу областных администраций по шкале показателей, в том числе – создание рабочих мест, привлечение инвестиций, дисциплина сбора и распределения собственных доходов, совершенствование систем здравоохранения, образования и др.