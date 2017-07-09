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Премьер-министр РА  предлагает внедрить в  укрупненных общинах культуру управления бюджета – совещание  в Котайкской  области


На состоявшемся в  Котайкской  области совещании под председательством премьер-министра РА Карена  Карапетяна, рассматривались текущие  результаты  и перспективные программы развития  области и общин. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата правительства РА, представив проделанную работу  по социально-экономическому  развитию области и макроэкономические  показатели, губернатор области Карапет Галоян отметил, что в ВВП республики дола  области  составляет около 7%. Объем промышленной  продукции составляет 138 млрд 485 млн др., а валовой продукт - 61 млрд 300 млн др. Одним  из основных перспективных направлений  развития  области является сельское  хозяйство: 61 га тепличного хозяйства, 712 га интенсивного садоводства, из них  26 га – по новейшим  технологиям. До конца года  планируется основать еще 30 га теплиц  и 200 га садов. Еще один приоритете – туризм. В  области действуют более 75 гостиниц  и комплексы  для  организации отдыха. 

В  правительство представлено 16 инвестиционных программ на 9 млрд 100 млн др. одобрения  правительства удостоились 11 программ на 7 млрд 600 млн др. Из них в ходе производства проект ЗАО «Грин Фармер» по строительству тепличного хозяйства  в Раздане ,   10 проектов – в  стадии обсуждения. На 1 млрд 500 млн др. инвестиций вложено в строительство солнечной установки на  1 МВт.  В 2017г. намечено укрупнение  общин:  будет сформировано 6 общин вместо 31. Губернатор Галоян представил также обстановку  с  уборкой  мусора  - в  рамках программы  «Чистая  Армения».

Премьер отметил важность в  любой программе создание  рабочих мест, привлечения  инвестиций  и улучшение  бизнес-среды. Относительно собственных общинных доходов  премьер сказал: 

«Исследования показали, что в  плане  сбора  собственных доходов  по республике у нас большая брешь. И в результате  укрупнения  общин эта  проблема  становится  актуальной. Мы  разработали также способ распределения  собственных доходов. Нам надо прийти к  одной  формуле распределения  общинных расходов, управления  финансовыми потоками. Мы  должны внедрить в  укрупненных общинах культуру управления бюджета».

Губернатор доложил, что в  этом году  почти во всех общинах наблюдается рост сбора доходов – в  целом на 20-30%. Карен Карапетян поручил разработать и представить в  правительство ожидаемые сборы  и распределения  доходов  по общинам.

Затем с докладами выступили ответственные Котайкской  области  за сферы здравоохранения, образования, экологии и др.   

Премьер обратился к  с/хозяйственным программам, субсидируемым государством. По его словам, расчеты  показали достаточно большой  рост ВВП. «Бизнесмен должен общинная   власть  и правительство рядом. В Этом случае эффект будет мультипликативным», - сказал Карен Карпетян.

Относительно реформ в сфере здравоохранения  глава правительства сказал: «Мы  должны  быть рядом  с  неимущим, но до окончательного формирования системы решено: со следующего года при распределении  госзаказов будет учитываться показатель по медучреждениям – какая из них привлекла  больше  финансов  из иных источников».   

Что касается образования, то глава  правительства подчеркнул, что оптимизация  и сокращения – не  самоцель: «Наша цель – создание  качественной образовательной  системы. До конца года будет создана система  оплаты  учителей».

Карену  Карапетяну  были доложены  результаты бизнес-деятельности промышленных предприятий  области на первое  полугодие 2017г. отмечен рост производства эл/энергии и обрабатывающих производств (напитки, продукты  питания и др.). по сравнению с прошлогодними показателями за тот же  период отмеен рост объема  продукции почти в  2  раза.  

Перспективным в области является развитие  диверсификация промышленных отраслей – металлообработка, обработка драгоценных камней, легкой, пищевой и горнорудной  промышленности, возобновляемая эл/энергия, рыбоводство, туризм.   

 Подводя  итоги совещания, премьер отметил, что в  конце года  правительство оценит работу  областных администраций  по шкале  показателей, в  том числе – создание рабочих мест, привлечение  инвестиций, дисциплина  сбора и распределения собственных доходов, совершенствование  систем здравоохранения, образования и др.



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