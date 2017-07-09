Аронян сыграл вничью с Раджабовым в третьем туре Гран-при ФИДЕ
Армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл вничью с представителем Азербайджана Теймуром Раджабовым в третьем туре III этапа Гран-при ФИДЕ.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, после трех туров с 2,5 набранными очками лидирует Теймур Раджабов. Левон Аронян и еще четыре шахматиста набрали по 2 очка.9 июля Аронян черными сыграет с россиянином Александром Грищуком.
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