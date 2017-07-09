Аронян сыграл вничью с Раджабовым в третьем туре Гран-при ФИДЕ

Армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл вничью с представителем Азербайджана Теймуром Раджабовым в третьем туре III этапа Гран-при ФИДЕ.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, после трех туров с 2,5 набранными очками лидирует Теймур Раджабов. Левон Аронян и еще четыре шахматиста набрали по 2 очка.

9 июля Аронян черными сыграет с россиянином Александром Грищуком.