Время в Ереване: 11:07:36,   9 Июль

Аронян сыграл вничью с Раджабовым в третьем туре Гран-при ФИДЕ


Армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл вничью с представителем Азербайджана Теймуром Раджабовым в третьем туре III этапа Гран-при ФИДЕ.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, после трех туров с 2,5 набранными очками лидирует Теймур Раджабов. Левон Аронян и еще четыре шахматиста набрали по 2 очка.

9 июля Аронян черными сыграет с россиянином Александром Грищуком.

Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации