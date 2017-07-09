Сборная юношей Армении до 18 лет по баскетболу одержала первую победу

В Никосии продолжается чемпионат Европы среди юношей до 18 лет в дивизионе "С".

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, 8 июля сборная Армении одержала первую победу. Армянская команда со счетом 63:53 взяла верх над Сан-Марино.