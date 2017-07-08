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В Азербайджане постоянно нарушаются права человека – ПА ОБСЕ приняла резолюцию


Общий  комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ в  ходе  проходящего в  Минске заседания принял инициированный  шведским депутатом  проект резолюции с  критикой  Азербайджана.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.   

В проекте  выражается озабоченность с положением прав и свобод в  Азербайджане, ухудшением демократии, ростом числа  нарушений  прав человека, а также политической оппозиции,   гражданского общества, журналистов и правозащитников.

Представляя проект, Кристиан Холм-Баренфелд отметил, что речь идет о проблемах с демократией в  стране, где  постоянно нарушаются  права человека.

За принятие  проголосовал  31 депутат, против  - 17, столько же воздержались.



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