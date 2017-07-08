В Азербайджане постоянно нарушаются права человека – ПА ОБСЕ приняла резолюцию

Общий комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ в ходе проходящего в Минске заседания принял инициированный шведским депутатом проект резолюции с критикой Азербайджана.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

В проекте выражается озабоченность с положением прав и свобод в Азербайджане, ухудшением демократии, ростом числа нарушений прав человека, а также политической оппозиции, гражданского общества, журналистов и правозащитников.

Представляя проект, Кристиан Холм-Баренфелд отметил, что речь идет о проблемах с демократией в стране, где постоянно нарушаются права человека.

За принятие проголосовал 31 депутат, против - 17, столько же воздержались.