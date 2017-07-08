Бако Саакян принял участие в церемонии открытия памятника погибшим воинам- освободителям

8 июля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в торжественной церемонии открытия в селе Ванк Мартакертского района памятника погибшим воинам-освободителям.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в своем слове Президент отметил, что жители Ванка активно воевали на различных фронтах Арцаха, проявив себя в качестве храбрых воинов. При этом он добавил, что памятник станет местом паломничества как для жителей села, так и для посещающих его людей.

Глава государства выразил благодарность организации «Ата Ванк Лес» и российскому предпринимателю Сасуну Акопяну за претворение в жизнь данной патриотической инициативы.

За личную отвагу, проявленную в ходе военных действий в апреле 2016 года, Президент Саакян наградил группу воинов-освободителей села Ванк медалью "За боевые заслуги".