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Армянские самбисты завоевали медали в Астане


6-8 июля в Астане проходил международный турнир «На приз Назарбаева»  класса «А» - один из этапов  первенства на Кубок  мира  по самбо. В  соревнованиях участвовали около 200 спортсменов  из 16 стран. Как  передает Арменпресс, в  нем приняли участие и спортсмены из Армении, и двое  из них удостоились медалей.

На третью ступень пьедестала встали  Тигран Киракосян (57 кг) и Ваагн Чальян (82 кг).



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