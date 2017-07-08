Армянские самбисты завоевали медали в Астане

6-8 июля в Астане проходил международный турнир «На приз Назарбаева» класса «А» - один из этапов первенства на Кубок мира по самбо. В соревнованиях участвовали около 200 спортсменов из 16 стран. Как передает Арменпресс, в нем приняли участие и спортсмены из Армении, и двое из них удостоились медалей.

На третью ступень пьедестала встали Тигран Киракосян (57 кг) и Ваагн Чальян (82 кг).