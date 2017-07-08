Макрон извинился перед Путиным за опоздание на двустороннюю встречу

Президент Франции Эммануэль Макрон извинился перед российским лидером Владимиром Путиным за свое опоздание на двустороннюю встречу в Гамбурге.



Как передает Арменпресс, со ссылкон на Риа-новости, по словам французского лидера, он задержался из-за обсуждения вопросов по климату.

"Надеюсь, что теперь климат будет лучше", — принял извинения Путин.

"Причины изменения климата все-таки пока неизвестны, но вы знаете нашу позицию: мы придерживаемся Парижских соглашений, у нас решение принято по этому вопросу и мы намерены их исполнять", — добавил он.

Ранее в субботу Путин и Макрон провели трехстороннюю встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, где обсудили ситуацию на Украине и пути ее урегулирования.

