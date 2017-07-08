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Лариса Алавердян призывает теснее сотрудничать с сопредседателями Минской группы ОБСЕ


Армения  должна более активно сотрудничать с сопредседателями Минской  группы  ОБСЕ.

Как  передает Арменпресс, такое убеждение  высказала экс-омбудсмен РА, исполнительный директор о/о «Против  правового волюнтаризма» Лариса  Алавердян.

«Надо объяснить им, что можно наконец выступить с предложениями, где  основной тезис – принуждение Азербайджана к  миру. А  для  этого есть все  методы, уже  апробированные в  международных отношениях. Нет другого такого конфликта, урегулированием которого занималась бы инстанция  столь высокого статуса, как  МГ ОБСЕ. Многое  еще не  сделано, и я  призываю наше руководство теснее сотрудничать с сопредседателями», - сказала экс-омбудсмен, добавив, что армянская сторона должна также обратиться в Комиссию ООН по правам человека и другие международные правовые  структуры, поставив  там вопрос право на жизнь армянского населения приграничного района, которое  периодически  нарушается Азербайджаном. 

Лариса  Алавердян отметила, что эта война – информационная, со всеми присущими ей проявлениями, хотя  и неизвестно, как  ей  противостоять. А смерть азербайджанской  девочки и ее освещение  в  прессе  экс-омбудсмен назвала провокацией и заранее подготовленным сценарием.

А от  будущей  встречи министров  ИД Армении и Азербайджана Лариса  Алавердян пока ничего не  ждет.

 



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