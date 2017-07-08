Лариса Алавердян призывает теснее сотрудничать с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

Армения должна более активно сотрудничать с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Как передает Арменпресс, такое убеждение высказала экс-омбудсмен РА, исполнительный директор о/о «Против правового волюнтаризма» Лариса Алавердян.

«Надо объяснить им, что можно наконец выступить с предложениями, где основной тезис – принуждение Азербайджана к миру. А для этого есть все методы, уже апробированные в международных отношениях. Нет другого такого конфликта, урегулированием которого занималась бы инстанция столь высокого статуса, как МГ ОБСЕ. Многое еще не сделано, и я призываю наше руководство теснее сотрудничать с сопредседателями», - сказала экс-омбудсмен, добавив, что армянская сторона должна также обратиться в Комиссию ООН по правам человека и другие международные правовые структуры, поставив там вопрос право на жизнь армянского населения приграничного района, которое периодически нарушается Азербайджаном.

Лариса Алавердян отметила, что эта война – информационная, со всеми присущими ей проявлениями, хотя и неизвестно, как ей противостоять. А смерть азербайджанской девочки и ее освещение в прессе экс-омбудсмен назвала провокацией и заранее подготовленным сценарием.

А от будущей встречи министров ИД Армении и Азербайджана Лариса Алавердян пока ничего не ждет.