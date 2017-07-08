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Эдвард Налбандян посетит Кишинев


Министр ИД РА Эдвард Налбандян 8 июля посетит Кишинев с целью участия во встрече министров  ИД стран-участниц  Восточного партнерства, которая  состоится 9 июля.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА.



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