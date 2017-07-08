Эдвард Налбандян посетит Кишинев

Министр ИД РА Эдвард Налбандян 8 июля посетит Кишинев с целью участия во встрече министров ИД стран-участниц Восточного партнерства, которая состоится 9 июля.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА.