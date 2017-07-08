Глава МИД Британии отправился в турне по странам Персидского залива

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отправился в турне по странам Персидского залива для обсуждения кризиса в регионе, вчера министр прибыл в Саудовскую Аравию. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.

В пятницу Джонсон встретился с заместителем наследного принца Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом и шейхом ОАЭ Мохамедом ибн Зайд Аль-Нахайяном. В ближайшие дни Джонсон проведет переговоры с представителями Катара, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта. Сообщается, что министр также посетит Катар и Кувейт.

"Эти переговоры подчеркивают сильную поддержку Британией посредничества Кувейта, я призываю все стороны играть конструктивную роль, чтобы восстановить единство в совете сотрудничества арабских государств Персидского залива", — отметил Джонсон.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.





