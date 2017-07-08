Время в Ереване: 11:07:36,   8 Июль

Температура в Армении повысится на 2-4 градуса


9  июля в  восточных районах, а 10 июля – в северных, в вечерние  часы ожидается кратковременный дождь и гроза, в  отдельных районах  возможен град.

Как сообщили Арменпресс в Гидрометцентре  МЧС РА, 11-13 июля погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с. Во время  грозы возможно усиление  ветра до 15-20 м/с.

9-10  июля температура воздуха повысится на 2-4 градуса.



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