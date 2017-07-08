Температура в Армении повысится на 2-4 градуса

9 июля в восточных районах, а 10 июля – в северных, в вечерние часы ожидается кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах возможен град.

Как сообщили Арменпресс в Гидрометцентре МЧС РА, 11-13 июля погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с. Во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

9-10 июля температура воздуха повысится на 2-4 градуса.