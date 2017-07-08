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Встреча Путин-Эрдоган на саммите G20


Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели переговоры "на полях" саммита G20 в Гамбурге. Встреча продолжалась час, после  чего в беседе с журналистами Эрдоган выразил надежду, что российско-турецкие отношения в  сферах экономики, туризма и обороны получат новый импульс.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Anadolu.

«Вопросы, касающиеся военных действий в  регионе, Сирии и Ирака – превыше  всего. Однако на нашей  встрече  мы  отметили важность углубления  и российско-турецких экономических отношений», - сказал Эрдоган.

Двухдневная встреча президентов 20 крупнейших стран мира – саммит G20 стартовал вчера  в  Гамбурге. Главы  государств проведут как совместные  встречи, так  и двусторонние обсуждения по глобальным вопросам – экономики, климата, борьбы  с  терроризмом др.

 



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