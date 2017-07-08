Встреча Путин-Эрдоган на саммите G20

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели переговоры "на полях" саммита G20 в Гамбурге. Встреча продолжалась час, после чего в беседе с журналистами Эрдоган выразил надежду, что российско-турецкие отношения в сферах экономики, туризма и обороны получат новый импульс.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Anadolu.

«Вопросы, касающиеся военных действий в регионе, Сирии и Ирака – превыше всего. Однако на нашей встрече мы отметили важность углубления и российско-турецких экономических отношений», - сказал Эрдоган.

Двухдневная встреча президентов 20 крупнейших стран мира – саммит G20 стартовал вчера в Гамбурге. Главы государств проведут как совместные встречи, так и двусторонние обсуждения по глобальным вопросам – экономики, климата, борьбы с терроризмом др.