В промежутке времени 2-8 июля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил отмечался рост напряженности.

В целом противник нарушил режим прекращения огня более 300 раз, на разных участках передовой линии применив также 60, 80 и 120-миллиметровые минометы, пушки типа Д-44 и гранатометы.

Следует отметить, что впервые после апрельских событий 4 июля ВС Азербайджана в южном направлении применил 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и реактивные системы залпового огня TR-107. Упомянутые установки были размещены близ села Алханлу, где, согласно привычке, азербайджанские силы укрылись в тылу мирных жителей, превратив их в живой щит – грубо нарушая тем самым нормы международного права.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, используя свое право на оборону и с целью подавления огневой точки, расположенной на территории населенного пункта, передовые силы АО вынужденно предприняли ответные действия.

Армия обороны диктует ситуацию на всем протяжении линии соприкосновения и уверенно выполняет поставленные перед ней боевые задачи.