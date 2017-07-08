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Армия обороны диктует ситуацию на всем протяжении линии соприкосновения


В промежутке  времени 2-8  июля  на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил отмечался рост напряженности.  

В целом противник  нарушил режим прекращения огня более 300  раз, на разных участках передовой  линии применив также 60, 80 и 120-миллиметровые минометы, пушки типа Д-44 и гранатометы.

Следует отметить, что  впервые после  апрельских событий  4 июля ВС Азербайджана  в южном направлении применил 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и  реактивные системы залпового огня TR-107. Упомянутые  установки были размещены близ села  Алханлу, где, согласно привычке, азербайджанские  силы укрылись в тылу  мирных жителей, превратив  их в  живой  щит – грубо нарушая тем самым нормы  международного права. 

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, используя  свое  право на оборону и с целью подавления огневой  точки, расположенной на территории населенного пункта, передовые  силы АО вынужденно предприняли ответные действия.

Армия  обороны  диктует ситуацию на всем протяжении линии соприкосновения и уверенно выполняет поставленные перед ней  боевые  задачи.



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