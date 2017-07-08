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Путин и Медведев поздравили Карена Шахназарова, отметив его огромный вклад в развитие кино


Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев  поздравили Карена  Шахназарова с юбилеем.

«Громадный творческий потенциал, исключительный  организаторский талант позволят Вам с успехом заняться любым делом и внести личный  вклад в  сохранение и продолжение славных традиций  отечественной  культуры», - как  передает Арменпресс со ссылкой  на  пресс-службу  Кремля,  отметил Владимир Путин. 

В своем поздравлении Дмитрий  Медведев подчеркнул, что без Карена Шахназарова  и его огромного таланта  невозможно представить отечественный  кинематограф. «Вы как  никто другой знаете, как  создать настоящий  кинохит», - отметил премьер, подчеркнув, что фильмы  Шахназарова рассказывают о любви и дружбе, о жизни и счастье, и  потому  они отмечены профессиональными наградами, но самое  главное – искренней любовью зрителей.

Сегодня Народному артисту Российской Федерации, кинорежиссёру Карену Шахназарову по случаю 65-летия направил поздравительное послание и президент Серж Саргсян, пожелав юбиляру доброго здоровья и новых творческих достижений.



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