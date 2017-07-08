Путин и Медведев поздравили Карена Шахназарова, отметив его огромный вклад в развитие кино

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили Карена Шахназарова с юбилеем.

«Громадный творческий потенциал, исключительный организаторский талант позволят Вам с успехом заняться любым делом и внести личный вклад в сохранение и продолжение славных традиций отечественной культуры», - как передает Арменпресс со ссылкой на пресс-службу Кремля, отметил Владимир Путин.

В своем поздравлении Дмитрий Медведев подчеркнул, что без Карена Шахназарова и его огромного таланта невозможно представить отечественный кинематограф. «Вы как никто другой знаете, как создать настоящий кинохит», - отметил премьер, подчеркнув, что фильмы Шахназарова рассказывают о любви и дружбе, о жизни и счастье, и потому они отмечены профессиональными наградами, но самое главное – искренней любовью зрителей.

Сегодня Народному артисту Российской Федерации, кинорежиссёру Карену Шахназарову по случаю 65-летия направил поздравительное послание и президент Серж Саргсян, пожелав юбиляру доброго здоровья и новых творческих достижений.