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Состояние двух раненных в результате обстрела с азербайджанской стороны остается тяжелым


Состояние  военнослужащего, раненного в  результате обстрела  с  азербайджанской  стороны 7 июля, остается крайне тяжелым – у  него осколочное  ранение  головы.

Об этом Арменпресс сообщили в Степанакертской  военном госпитале.

Состояние  военнослужащего с ранением ноги оценивается как  нормальное, а  состояние  третьего – тяжелое.

«Все  трое  подключены  к  аппарату  искусственного дыхания», - сказали в  госпитале.

В результате обстрела со стороны азербайджанских ВС осколочные ранения различной степени получили военнослужащие Армии обороны Арцаха Роберт Гаспарян (1969 г/р), Амбарцум Арутюнян (1997 г/р) и Ваге Бадалян (1998 г/р).

 

 



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