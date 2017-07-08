Состояние двух раненных в результате обстрела с азербайджанской стороны остается тяжелым

Состояние военнослужащего, раненного в результате обстрела с азербайджанской стороны 7 июля, остается крайне тяжелым – у него осколочное ранение головы.

Об этом Арменпресс сообщили в Степанакертской военном госпитале.

Состояние военнослужащего с ранением ноги оценивается как нормальное, а состояние третьего – тяжелое.

«Все трое подключены к аппарату искусственного дыхания», - сказали в госпитале.

В результате обстрела со стороны азербайджанских ВС осколочные ранения различной степени получили военнослужащие Армии обороны Арцаха Роберт Гаспарян (1969 г/р), Амбарцум Арутюнян (1997 г/р) и Ваге Бадалян (1998 г/р).