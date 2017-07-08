В Гамбурге началась встреча Путин-Меркель-Макрон
В Гамбурге в отеле "Атлантик" в рамках G20 началась встреча президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, беседа лидеров проходит за рабочим завтраком. Ожидается, что они обсудят проблемы "двадцатки", актуальные вопросы международной повестки дня с акцентом на урегулировании ситуации на Украине.8 июля – второй день саммита G20 в Гамбурге
13:59, 22.06.2017
Посол Чехии не видит никакой связи между заявлениями Петра Свитальского и внутренними делами Армении
16:14, 13.06.2017
Арташес Гегамян: Миссия исполнима
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
11:35, 09.06.2017
Ереванский бестселлер 4/64: Рейтинговую таблицу возглавляет «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда
- 12:55 Трамп назвал встречу с Путиным грандиозной
- 12:41 В Алеппо состоялся первый после войны театральный спектакль
- 12:26 Состояние двух раненных в результате обстрела с азербайджанской стороны остается тяжелым
- 12:17 В Гамбурге началась встреча Путин-Меркель-Макрон
- 11:40 Ситуация на линии соприкосновения относительно спокойная – Арцрун Ованисян
- 11:38 Госдеп назвал соглашение Трампа и Путина первым шагом к деэскалации в Сирии
- 11:21 Заседание Армяно-белорусской межправительственной комиссии состоится осенью
- 11:21 Ваше искусство любимо и ожидаемо в Армении – президент РА поздравилКарена Шахназарова
- 11:08 «Нинó» в новой интерпретации Иветы Мукуян и Арама MP3
- 11:04 Европейские индексы - 07-07-17
- 11:03 Американские индексы выросли - 07-07-17
- 11:02 Цены на цветные металлы - 07-07-17
- 11:01 Цены на драгоценные металлы - 07-07-17
- 11:00 Цены на нефть снизились - 07-07-17
- 07.07-21:50 Россия и США договорились о перемирии на юге Сирии
- 07.07-21:31 Политолог считает причиной эскалации Азербайджаном ситуации статью в болгарской прессе и саммит G20
- 07.07-21:29 Предстоящие на 8 июля мероприятия
- 07.07-21:10 Путин обсудил с Трампом ситуацию на Украине и в Сирии
- 07.07-21:01 Армения и Китай обсудили пути взаимодействия в сфере обороны
- 07.07-20:54 Силуанов ждет, что встреча Трампа и Путина повлияет на мировую экономику
- 07.07-20:10 Субсидии из бюджета Армении сократились на 5 млрд драмов
- 07.07-19:46 Расходы государственного бюджета Армении выросли на 2 млрд драмов
- 07.07-19:40 Санкции против России на G20 напрямую не обсуждались
- 07.07-19:31 Встреча Путина и Трампа "на полях" саммита G20 продолжается больше часа
- 07.07-19:06 Министерство обороны Арцахa опровергает очередную азербайджанскую дезинформацию
- 07.07-18:50 Армянская сторона не понесла потерь: ни одно действие не останется без ответа
- 07.07-18:29 На данный момент ситуация на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения сравнительно спокойная
- 07.07-18:06 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-07-17
- 07.07-18:05 Азиатские индексы - 07-07-17
- 07.07-17:51 Арташес Гегамян: Эрдоган дал Алиеву зеленый свет на начало войны
- 07.07-17:44 Премьер-министр Армении принял председателя правления Евразийского банка развития
- 07.07-17:30 Оман подтвердил готовность к совместной с Арменией работе в разных сферах
- 07.07-16:48 В результате обстрела со стороны азербайджанских ВС осколочные ранения получили трое военнослужащих Армии обороны Арцаха
- 07.07-16:35 Содокладчики ПАСЕ исключили возможность решения карабахского конфликта военным путем
- 07.07-16:21 Лидеры G20 начали первую официальную сессию саммита
16:06, 01.07.2017
Просмотрели 2284 раз Президент Серж Саргсян направил поздравительное послание по случаю Дня Канады
15:44, 03.07.2017
Просмотрели 1637 раз Министр культуры Армении видит необходимость в сокращениях в Национальном академическом театре оперы и балета имени А. Спендиаряна
15:06, 03.07.2017
Просмотрели 1595 раз В рамках XIV международного кинофестиваля «Золотой абрикос» будут показаны польские, немецкие и французские фильмы
18:33, 04.07.2017
Просмотрели 1524 раз Президент Армении направил телеграмму соболезнования президенту Германии
17:29, 03.07.2017
Просмотрели 1486 раз На турнире Али Алиева выступят пять армянских борцов вольного стиля