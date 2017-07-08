В Гамбурге началась встреча Путин-Меркель-Макрон

В Гамбурге в отеле "Атлантик" в рамках G20 началась встреча президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, беседа лидеров проходит за рабочим завтраком. Ожидается, что они обсудят проблемы "двадцатки", актуальные вопросы международной повестки дня с акцентом на урегулировании ситуации на Украине.

8 июля – второй день саммита G20 в Гамбурге