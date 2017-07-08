Ситуация на линии соприкосновения относительно спокойная – Арцрун Ованисян

Ситуация на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения относительно спокойная. В беседе с Арменпресс так сказал пресс-секреатрь Минобороны РА Арцрун Ованисян.

«Со стороны противника были нарушения режима перемирия, но не много», – отметил Арцрун Ованисян.

С утра 7 июля противник нарушал режим прекращения огня на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения, используя как стрелковое оружие, так и пушки Д-30 и Д-44, минометы и гранатометы различного калибра.

В результате обстрела со стороны азербайджанских ВС осколочные ранения различной степени получили военнослужащие Армии обороны Арцаха Роберт Гаспарян (1969 г/р), Амбарцум Арутюнян (1997 г/р) и Ваге Бадалян (1998 г/р).

Для подавления наступательной активности противника передовые подразделения Армии обороны осуществили соответствующие действия.