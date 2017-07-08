Ваше искусство любимо и ожидаемо в Армении – президент РА поздравилКарена Шахназарова

Президент Серж Саргсян сегодня направил поздравительное послание Народному артисту Российской Федерации, кинорежиссёру Карену Шахназарову по случаю 65-летия, пожелав юбиляру доброго здоровья и новых творческих достижений.

"Вы принадлежите к числу величайших мастеров кино - знаменитый режиссёр и продюсер, чьи фильмы высоко оценены и зрителем, и киноведами.

Созданные с своеобразны почерком Ваши фильмы стали блестящими страницами советского и российского кино.

Ваше искусство любимо и ожидаемо в Армении, а общественная деятельность, направленные на укрепление армяно-российских культурных связей усилия достойны признания и высокой оценки", - сказано в поздравительном послании Президента Республики.