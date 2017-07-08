Европейские индексы - 07-07-17

МОСКВА, 8 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 7 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.06% и составил 12388.68 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.14% и составил 5145.16 пункта, британский FTSE вырос на 0.19% и составил 7350.92 пункта, российский MICEX снизился на 0.56% и составил 1912.48 пункта, а RTSI снизился на 1.59% и составил 995.24 пункта.