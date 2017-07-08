Цены на цветные металлы - 07-07-17

ЛОНДОН, 8 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 7 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.18% и составила 1932.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.55% и составила 5829.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.13% и составила 2289.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.48% и составила 8995.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.05% и составила 19860.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.14% и составила 2782.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 58500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.