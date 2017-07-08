«Нинó» в новой интерпретации Иветы Мукуян и Арама MP3
Представители Армении на «Евровидении» в разные годы Ивета Мукуян и Арам MP3 не перестают радовать поклонников оригинальными аранжировками армянских народных песен.
В сети появилась своеобразная интерпретация народной песни «Нинó» - в рамках проекта «Даштеров».
Как передает Арменпресс, проект включает ряд армянских народных песен, которые Арам и Ивета презентуют слушателю по-новому – используя стиль диско.
Совсем недавно в рамках проекта были представлены песни «Ал эгним», «Камин зана» и «Капама».
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