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«Нинó» в новой интерпретации Иветы Мукуян и Арама MP3


Представители Армении на «Евровидении» в  разные  годы Ивета Мукуян и Арам MP3 не  перестают радовать поклонников оригинальными аранжировками армянских народных песен.

В сети появилась своеобразная интерпретация народной  песни «Нинó» - в  рамках проекта  «Даштеров».

Как  передает Арменпресс, проект включает ряд армянских народных песен, которые Арам и Ивета презентуют слушателю по-новому – используя стиль диско.

Совсем недавно в  рамках проекта  были представлены  песни «Ал эгним», «Камин зана» и «Капама».



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