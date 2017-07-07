Россия и США договорились о перемирии на юге Сирии

Россия и США договорились о прекращении огня на юге Сирии с 12:00 по дамасскому времени 9 июля. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"В этой зоне [юга Сирии - Дераа и Эль-Кунейтра] будет действовать режим прекращения огня с 12:00 по Дамаску с 9 июля, - сказал он. - США взяли на себя обязательство соблюдения режима прекращения огня всеми группировками, которые там находятся".

Безопасность в зоне деэскалации, по словам министра, будет обеспечивать российская военная полиция при координации с США и Иорданией.