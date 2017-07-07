Армения и Китай обсудили пути взаимодействия в сфере обороны

Делегация экспертов по оборонной политике министерства обороны Китая 6-8 июля с рабочим визитом находилась в Армении. Китайскую делегацию возглавлял генерал-майор Чан Ин Ли.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, делегация посетила Военный университет им. В. Саркисяна и Национальный исследовательский университет обороны. Делегаты прочитали лекции, встретились с преподавателями и курсантами университетов.

В рамках визита китайская делегация также встретилась с начальником отдела оборонной политики министерства обороны Армении Левоном Айвазяном. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся партнерства между сторонами в сфере оборонной политики.

Делегацию также принял первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-майор Оник Гаспарян.