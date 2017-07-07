Силуанов ждет, что встреча Трампа и Путина повлияет на мировую экономику

Глава Минфина РФ Антон Силуанов рассчитывает, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях G20 принесёт позитивные новости для мировой экономики, передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости».

"Всегда хотелось бы, чтобы результаты таких встреч давали какой-то позитивный результат, давали позитив, в том числе для российской экономики и для мировой экономики", — сказал Силуанов журналистам.