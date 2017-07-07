Субсидии из бюджета Армении сократились на 5 млрд драмов

В январе-мае 2017 года из государственного бюджета Армении было предоставлено 38,7 млрд драмов в виде субсидий, составив 78,2% программы полугодия и на 11,4% (5 млрд драмов) меньше показателя прошлого года.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на данные министерства финансов, сокращение субсидий в основном связано с распределением государственной помощи в 2016 году фермерам на приобретение удобрений по более низким ценам (1,9 млрд драмов) и выделением 1,4 млрд драмов на субсидирование услуг питьевого водоснабжения, которые не планировались бюджетом текущего года.